Адвокат Сафронова: дело поступит в суд не раньше весны

Дело журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по обвинению в госизмене поступит в суд не раньше весны. Об этом заявил его адвокат, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно о завершении расследования уголовного дела Сафронова. Обвиняемому и его защите предоставили материалы для ознакомления. После этого дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В начале октября суд продлил арест журналиста до 7 января. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности ряда материалов. Таким образом, общий срок нахождения Сафронова под стражей составит полтора года.

Ивана Сафронова арестовали в Москве 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных данных о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Вину журналист не признал.