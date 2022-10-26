Адвокат: Романовскому предъявили обвинения в вымогательстве Адвокат Алиев: журналиста Романовского обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ариан Романовский

Бывшему главному редактору «Татлера» Ариану Романовскому предъявили обвинения в вымогательстве в особо крупном размере, рассказал NEWS.ru адвокат журналиста Гаджи Алиев. Мужчина был задержан днем ранее вместе с Кириллом Сухановым, коммерческим директором ведущей Ксении Собчак. Юрист подчеркнул, что Романовский свою вину не признает.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство в особо крупном размере». По предъявленному обвинению мой подзащитный вину не признает, — заявил Алиев.

Защитник добавил, что меру пресечения Романовскому суд выберет в среду, 26 октября.

По предварительной информации, коммерческий директор Собчак и экс-главред «Татлера» являются фигурантами одного и того же дела. Суханов был задержан полицией в одном из московских ресторанов. Позднее появилась информация о задержании Романовского.

В СМИ были обнародованы сведения, согласно которым Суханов может стать фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Сама Собчак понадеялась, что данные о задержании ошибочны. Telegram-канал Baza, ссылаясь на источник, сообщил, что глава Ростеха Сергей Чемезов лично написал заявление о вымогательстве против коммерческого директора журналистки.