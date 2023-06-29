Стало известно, как будут вычислять плюющихся россиян Адвокат Корыстов: штрафовать россиян за плевки помогут камеры наблюдения и бдительность полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выявить и привлечь к ответственности человека, плюющегося в общественных местах, можно как с помощью камер видеонаблюдения, так и благодаря бдительности сотрудников полиции, рассказал в беседе с НСН адвокат Виталий Корыстов. Он отметил, что региональные власти имеют право вводить административные наказания за подобные нарушения.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион первым в России ввел штрафы за плевки в общественных местах. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей, при повторном нарушения сумма удваивается.

Помимо камер, <...> никто не отменял классические способы — составление протокола сотрудником полиции в случае, если он стал свидетелем этого события. Если человек плюнул в присутствии сотрудника полиции, тот просто составит протокол для наложения штрафа. Возможно, эти функции будут переданы еще каким-то должностным лицам, — предположил юрист.

Он подчеркнул, что в последние годы произошел значительный рост сознательности российского общества, однако остаются такие проблемы, как выбрасывание окурков. По мнению адвоката, за это для граждан также нужно ввести административную ответственность.

Я бы предложил еще штрафовать за окурки. Общество стало достаточно сознательное, но такая проблема все равно остается. Кто-то кидает окурки прямо из окна машины, они могут попасть и в двигатель машины, и еще куда-то. Так делать нельзя, — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что нововведение в Ярославской области сделало Россию третьей в списке стран, где предусмотрено наказание за подобное поведение. Две другие страны — это Сингапур и Казахстан.