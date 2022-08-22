Адвокат разобрал ситуацию с гибелью мужчины от удара «защитника» девушки Адвокат Тропин: действия заступившегося за девушку в Сочи нельзя назвать ее защитой

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Действия молодого человека, заступившегося за девушку в Сочи во время ее конфликта с парнем, нельзя назвать самообороной или защитой другого лица, так как удар нанесен, судя по видеозаписи, когда гражданке или погибшему нападающему ничего не угрожало, физическая сила к ним не применялась, рассказал NEWS.ru адвокат Лев Тропин. Он подчеркнул, что отсутствовала и непосредственная угроза причинения негативных последствий. Таким образом эксперт разобрал драку в Адлере — прохожий ударил мужчину после ссоры последнего со своей спутницей, в результате чего «кавалер» скончался.

Как правило, тяжкие последствия или смерть наступают не от самого удара рукой в область головы, а от полученных черепно-мозговых травм погибшим от удара о твердую тупую преобладающую поверхность, в данном случае — о твердое покрытие на земле. Такие действия на практике не квалифицируются как убийство, ведь убийство — есть умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 105 УК РФ), — добавил Тропин.

По его словам, в таких ситуациях невозможно достоверно определить, что нападающий имел умысел именно на причинение смерти, однако такие действия можно и нужно квалифицировать по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Юрист объяснил: нападающий прямо не хотел наступления смерти потерпевшего, но должен был допускать такие последствия исходя из окружающей обстановки.

При таких условиях избежать ответственности заступившемуся за девушку мужчине не удастся. Однако аморальное поведение потерпевшего, предшествовавшее совершению неосторожного преступления «заступником», необходимо признать смягчающим обстоятельством, что значительно облегчит наказание для виновного, — отметил Тропин.

Ранее в Адлере прохожий вступился за девушку, нанеся удар ее молодому человеку, после чего тот скончался. Конфликт пары попал на видеокамеры. На записи видно, как парень грубо таскает девушку за волосы. После этого к скамейке, где ругалась пара, подошел мужчина и ударил обидчика по лицу. Последний рухнул на землю, ударившись затылком о плитку. Спустя два дня он скончался в больнице, не придя в сознание.