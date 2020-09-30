Адвокат рассказала об основных подозреваемых в деле о гибели Конкиной

https://static.news.ru/photo/6fd56ec4-0342-11eb-96c9-fa163e074e61_660.jpg Юлия Нитченко Фото: facebook.com/Advokat-Nitchenko

Юрист Юлия Нитченко, которая представляет интересы семьи Конкиных, обозначила, кто войдёт в список основных подозреваемых в деле о смерти 32-летней Софии Конкиной, дочери известного артиста Владимира Конкина.

По её словам, проверять будут всех, с кем погибшая контактировала в последний день своей жизни и которые могли ей что-то подсыпать в еду.

В Следственном комитете пока не определён состав следственной группы, которая будет участвовать в этом деле. В ближайшее время эта группа будет определена. Касательно того, что сейчас выливается в прессу — наличие алкоголя в крови, наличие диазепама в крови — эту информацию нам до сих пор не предоставили, — заявила адвокат РЕН ТВ.

Юристы при этом провели самостоятельное расследование и изучили содержимое телефона Софии, а также проверили вещи, которые были при ней в день гибели.

Ситуация не совсем понятная, как это все было упущено, главные вещественные доказательства. У нас появились дополнительные версии того, что происходило в этот день. Могу сказать, что она не планировала умирать, у неё были запланированы встречи с друзьями, посещение стоматолога, косметолога на другие дни. В её планы не входили таблетки, которые нужно запить алкоголем, — рассказала Нитченко.

Ранее стало известно, что Конкина купила бутылку вина незадолго до того, как пошла в фитнес-клуб. Об этом свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения. Нитченко, комментируя эту запись, отметила, что девушка на видео действительно похожа на Софию.

Но бутылка вина — это не 3 промилле в крови. Где она могла употребить или кто ей мог подбросить. У неё была с собой бутылка минеральной воды, нам передали её из боткинской больницы, у нее с собой не было таблеток снотворных, — сказала Нитченко.

Адвокат подчеркнула, что до сих пор эксперты не выдали официального заключения, а причина смерти дочери актёра так и не установлена. По словам Нитченко, Конкина была постоянным клиентом фитнес-клуба, однако странным кажется то, что она пришла туда вечером в свой выходной день: обычно она посещала его три раза в неделю после работы.

По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.

В моче погибшей женщины обнаружена критическая доза алкоголя, почти три промилле, и следы сильного седативного препарата — диазепама.

Ранее, как писал NEWS.ru, гражданский муж Конкиной рассказал, что она могла употребить перед смертью.