Адвокат рассказала, как родственники могут лишить квартиры

Адвокат КА Pen & Paper Александра Харина назвала популярные виды махинаций родственников с недвижимостью. По её словам, нередки случаи, когда родные люди могут лишить квартиры и другого имущества, используя генеральные доверенности и подделывая документы. Её слова приводит РИА Новости.

К примеру, родственники могут попросить собственника оформить на них доверенность якобы для перепланировки земельного участка, а затем попытаться совершить сделку по отчуждению имущества.

Адвокат также рассказала, что при подделке документов может быть сфальсифицирована подпись, так как сделки по покупке, продаже или дарению имущества не требуют нотариального заверения. Исключение составляет только совместно нажитое имущество во время брака — в данной ситуации требуется заверение у нотариуса. Однако и в этом случае мошенники могут провернуть сделку, а оспорить её можно будет только в суде.

Ранее ведущий консультант юридической службы «ИНКОМ-Недвижимости» Светлана Болотская рассказала, как самовольная перепланировка жилья может обернуться его лишением. Суд в итоге может выставить квартиру на торги.