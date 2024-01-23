Адвокат рассказала, что грозит за влетевшую в квартиру ракету от салюта Адвокат Смолякова: если ракета попадет в квартиру, владельцу салюта грозит штраф

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если ракета от фейерверка или салютной батареи попадет в квартиру и причинит вред имуществу, то владельцу пиротехники может грозить штраф до 250 тысяч рублей, рассказала NEWS.ru адвокат Ирина Смолякова. Юрист отметила, что в случае пожара инициаторам шоу могут предъявить обвинение по ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Главная проблема — найти виновника происшествия крайне сложно, особенно, если на улице праздник и много людей. Чтобы повысить шансы, следует незамедлительно вызвать наряд полиции — сотрудники могут запросить записи с камер видеонаблюдения и попытаться найти виновника по горячим следам. Если причинитель вреда установлен, можно действовать дальше, в противном случае процесс с высокой вероятностью не принесет ожидаемого результата, — добавила Смолякова.

По ее словам, перед тем, как требовать возместить ущерб, необходимо зафиксировать причиненные повреждения, если они серьезные, то лучше заказать независимую экспертизу. Смолякова отметила, что также следует собрать иные документы, подтверждающие факт происшествия: донесение о пожаре, в котором содержатся сведения о ЧП и наступивших последствиях.

Далее следует написать претензию виновнику с требованием добровольно возместить причиненный ущерб. Досудебный порядок урегулирования в данном случае не является обязательным, но если причинитель вреда идет навстречу, можно существенно ускорить процедуру, — рассказала Смолякова.

Собеседница подчеркнула: если виновное лицо отказывается от возмещения, для взыскания причиненного ущерба и всех сопутствующих расходов придется обращаться в суд. Адвокат добавила: если в отношении виновника пожара возбуждено уголовное дело, то гражданский иск можно предъявить в рамках уголовного производства.

Если ущерб превысит 250 тысяч рублей, например, в результате пожара, виновнику грозит ст. 168 УК РФ. Собственник квартиры может требовать возмещения причиненного вреда в соответствии со ст. 15 ГК РФ. Одновременно с этим, виновный обязан компенсировать ущерб на основании ст. 1064 ГК РФ, — подытожила Смолякова.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что несколько жителей Москвы были привлечены к административной ответственности после дрифта с фейерверками. По ее словам, реакция сотрудников полиции была мгновенной. Все службы сработали четко и слаженно, поэтому нарушители были задержаны менее чем за сутки.