Адвокат рассказала, что делать при падении сосульки на человека Адвокат Антонова порекомендовала обратиться в травмпункт после падения на человека сосульки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После падения на человека сосульки следует позвонить в скорую помощь или обратиться в травмпункт, объяснила адвокат Екатерина Антонова. В беседе с «Царьградом» эксперт отметила, что нужно также вызвать на место происшествия полицию. По словам адвоката, это необходимо для того, чтобы потом возместить компенсацию за причиненный ущерб.

При отказе скорой помощи госпитализировать вас необходимо самостоятельно обратиться в травмпункт и зафиксировать полученные травмы, — рассказала Антонова.

Адвокат порекомендовала хранить все чеки за лекарства, которые были назначены врачом из-за полученных травм. Она уточнила, что получить компенсацию можно не только за траты на препараты для лечения, но и за потерю дохода на период больничного и реабилитацию, моральную компенсацию, траты на питание, посторонний уход. Антонова напомнила, что ответственность за нанесенный вред находится на тех лицах, в чьем ведении находится содержание имущества, с которого упала сосулька.

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