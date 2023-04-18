Адвокат рассказал, законно ли искать уклонистов по видеокамерам Адвокат Багатурия: поиск военкоматами уклонистов по видеокамерам не нарушает закон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поиск уклонистов от военной службы посредством видеокамер в городе является законным, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, на дворе XXI век и скрыться от Большого Брата не получится.

Ничего противоправного в действиях военкома нет, надо понимать, что живем в 21 веке, когда технологии дошли до такого уровня, что от Большого Брата скрыться нельзя, — сказал он.

Правозащитник предположил, что между МВД и Минобороны РФ есть совместный приказ, в рамках которого военкомы обращаются к МВД с просьбой оказать содействие. По его словам, речь идет об оперативно-разыскных мероприятиях для пресечения правонарушений.

Багатурия указал, что полицейские используют систему с искусственным интеллектом ПАРСИВ, при помощи которой производится поиск людей по биометрическим данным.

Ранее военный комиссар столицы полковник Максим Локтев заявил, что место жительства призывников в Москве станут определять с помощью городской системы видеонаблюдения. Он пояснил, что основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, в связи с чем молодым людям просто не удается вручить повестку. Теперь этому вопросу будет уделяться значительно больше внимания.