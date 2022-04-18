Адвокат рассказал, зачем полицейские не пускают защитников к задержанным

Полицейские могут не пускать защитников к задержанным сразу, чтобы оказывать на них давление, сообщил адвокат Пётр Бутов изданию argumenti.ru. Это происходит, потому что протокол допроса уже является доказательством, объяснил он. Поэтому без адвоката следует ссылаться на 51 статью Конституции и не свидетельствовать против себя.

Бутов рассказал об одном таком деле из практики, когда его подзащитного обвинили в сбыте наркотиков, хотя он продавать их не собирался.

Зайти было непросто, сотрудники полиции, в основном, пытаются сделать так, чтобы адвокат по соглашению не имел возможности в первое время встретиться с задержанным. Потому что адвокат ломает всю их полицейскую игру. <...> До момента, как я зашёл к доверителю, на задержанного оказывалось соответствующее давление, чтобы он признал, что хранил наркотики для сбыта, — рассказал адвокат.

Он добавил, что при первой возможности нужно звонить своему адвокату. Задерживают с ОМОНом редко, чаще просто вызывают по телефону, так что есть время подготовиться. Защитник по соглашению доступен и для свидетеля, и для потерпевшего, и для подозреваемого или обвиняемого.

Ранее в УМВД по Рязанской области заявили, что факты пыток над продюсером фильмов Ксении Собчак Сергеем Ерженковым в отделе полиции не подтвердились. Ведомство сделало официальное заявление в связи с уголовным делом о вандализме, по которому Ерженкова и задерживали. По его словам, затем к нему применяли насилие.