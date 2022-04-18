Адвокат рассказал, зачем нужна юридическая помощь в любой сделке

Фото: pexels.com

С 70-процентной вероятностью цены на вторичное жильё в России упадут после мартовского ажиотажного спроса на квартиры, заявил риелтор Николай Барсуков. Вместе с этим он оценил шансы на снижение стоимости новостроек всего в 35%, пишет АБН.

В текущей ситуации можно говорить, что с вероятностью в 70% стоимость вторичного жилья снизится, 25% — за остановку цен на нынешнем уровне, ещё 5% — за рост цен. Что касается...