Адвокат рассказал, зачем нужна юридическая помощь в любой сделке
Адвокат Бутов: юридическая помощь нужна в любой сделке для правового анализа
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:05, 19 апреля 2022
Фото: pexels.com
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Помощь юриста нужна при любой сделке для её правового анализа, рассказал адвокат Пётр Бутов изданию argumenti.ru. Кроме того, иногда требуется подстраховать договор, в этом тоже нужен специалист. Бутов объяснил механизм юридической подстраховки на примере купли-продажи квартиры, когда продавец хочет занизить её стоимость.
Он (продавец. — NEWS.ru) купил эту квартиру два года назад, примерно по цене два миллиона рублей. С учётом нынешних курсов, нестабильной финансовой ситуации он продаёт эту квартиру за пять миллионов рублей. <...> Но он не хочет платить налог и просит покупателя стоимость сделки занизить. Что должен сделать в таком случае адвокат? Он должен подстраховать эту сделку на полную сумму, — сказал собеседник.
Бутов добавил, что без подстраховки покупатель вернёт лишь часть денег, если сделку признают незаконной.
Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты и риелторы рассказали о перемене трендов на рынке вторичного жилья в России. На фоне высоких ставок по жилищным кредитам покупатели не спешат приобретать жильё, а продавцы уже готовы идти на уступки. По мнению директора управления вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергея Шломы, в апреле спрос на вторичном рынке может упасть на 25% за счёт ухода большинства ипотечников.