Адвокат рассказал, в каких случаях могут изъять автомобиль Адвокат Радько: приставы могут изъять автомобиль даже в отсутствие владельца

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Забрать автомобиль с места стоянки даже в отсутствие владельца могут судебные приставы, если на транспортное средство наложено взыскание, рассказал «Газете.ru» адвокат Сергей Радько. Эксперт отметил, что при неоплате кредита такое право может быть и у банка, если изъятие машины как предмета залога предусмотрено в кредитном договоре. А если в машине спущены колеса и разбиты стекла, она все равно остается собственностью, и для ее эвакуации создается специальная комиссия, а владельца должны известить за несколько месяцев.

Если автомобиль является предметом взыскания, судебный пристав может забрать его в любое время. Даже в отсутствие владельца приехать, погрузить машину на эвакуатор и отправить на стоянку, такое право у него есть, — объяснил адвокат.

Лизинговые компании могут заблокировать автомобиль дистанционно, после чего приехать и забрать его, если клиент перестал платить, добавить Радько. В случае с разукомплектованными машинами, если установить владельца не удается, их могут переместить на спецстоянку, но подобная практика ограничена законом, отметил адвокат.

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