Адвокат рассказал, в каких случаях бывшая жена должна платить алименты

После развода бывшую жену могут обязать выплачивать алименты на содержание детей. Для этого необходимо, чтобы суд определил место проживания детей вместе с отцом. Об этом рассказала NEWS.ru адвокат Валерия Леонова, добавив, что супруги могут мирным путём договориться и заключить соглашение о порядке и сумме выплат денежных средств на содержание наследников.

Бывшая жена будет обязана выплачивать алименты на содержание детей, если в бракоразводном процессе будет определено место проживания детей вместе с отцом. В практике такие случаи встречаются нечасто, но всё же они имеют место быть, — заявила она.

Леонова отметила, что если соглашение между супругами отсутствует, то суд будет обязан определить размер взыскиваемых алиментов на их детей.

Отмечается, что законом также предусмотрена обязанность по материальной поддержке друг друга. Если будет установлено, что бывший супруг является нуждающимся и нетрудоспособным или он непосредственно осуществляет уход за общим ребёнком-инвалидом, то бывшая жена будет обязана выплачивать алименты и на содержание супруга.

Ранее клинический психолог Марина Басманова объяснила, что многие женщины в возрасте после 40 лет предпочитают жить в одиночестве именно из-за патриархального давления. В России до сих пор «львиная доля работ по дому и занятий с детьми» лежит на плечах женщин. Поэтому больше всего разводов, причём чаще всего по инициативе жены, происходит, когда дети вырастают.