Адвокат рассказал, сколько лет тюрьмы грозит владельцам сгоревшего приюта Адвокат Исаев: владельцам сгоревшего дома престарелых в Кемерово грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: Данил Айкин/РИА Новости

Максимальное наказание для владельцев сгоревшего нелегального дома престарелых в Кемерово может составить до пяти лет лишения свободы, рассказал в разговоре с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, это возможно, если они будут признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ.

Максимальное наказание из совокупности статей полагается за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, и составляет 10 лет лишения свободы. Исходя из этого, максимальное наказание, которое могут получить обвиняемые по данным статьям, не может превышать пяти лет лишения свободы, — сказал Исаев.

Правозащитник отметил, что необходимо выяснить, при попустительстве каких должностных лиц, надзорных органов функционирование нелегального дома престарелых оказалось возможным.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря. Здание приюта обрушилось. Жертвами ЧП стали 22 человека. Местные власти назвали причиной ЧП нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По информации «Известий», в здании был установлен котел отопления малой мощности. 23 декабря было решено подключить еще один, после чего возник пожар.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что мероприятия пройдут в течение недели. СКР предъявил 31-летнему местному жителю обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло смерть двух или более лиц.