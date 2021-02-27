Адвокат рассказал об особенностях колонии, куда отправляют Навального

https://static.news.ru/photo/b3ebb974-797b-11eb-80be-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Исправительная колония № 2 во Владимирской области, куда этапируют, по данным СМИ, Навального, относится к «красным» зонам. Там за порядком следит администрация, а не воры в законе из числа заключённых.

Там блогера ждёт довольно прохладный приём, считает зампредседателя Российского общенародного союза адвокат Иван Миронов. По словам Ивана Миронова, основным отличием между «чёрной» и «красной» зонами является вертикаль власти.

На «красных зонах» сложнее апеллировать. Если на тебя на «чёрной зоне» кто-то неправомерно наехал или ты столкнулся с беспределом, ты можешь всегда к кому-то обратиться, попытаться добиться справедливости. А на «красных» обращаться не к кому. Только к правозащитникам и прессе, — пояснил адвокат в беседе с URA.RU.

В «красных» зонах, по словам юриста, распространена практика создания администрацией карательных отрядов из числа осуждённых, которые выбивают из других сидельцев нужные показания.

В этой колонии отбывал наказание националист Дмитрий Дёмушкин, который рассказывал, что колония является даже не «красной», а «малиновой». По его словам, Навального там ждут самые жёсткие условия. Ему там запретят разговаривать и любые действия разрешат производить только с позволения администрации.

Однако уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова совсем по-другому охарактеризовала колонию, куда должны привезти Навального. По её ловам, там меньше всего жалоб на противоправные действия сотрудников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва не смогла подтвердить, что оппозиционера Алексея Навального этапировали в исправительную колонию № 2 Владимирской области. По её словам, заключённый сам должен сообщить родственникам о своём местонахождении.