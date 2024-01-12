Адвокат рассказал о «сюрпризах» Генпрокуратуры для звезд вечеринки Ивлеевой Адвокат Жорин не исключил новых проверок звезд вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

После слов Вячеслава Володина Генпрокуратура инициирует новые проверки звезд, которые принимали участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, предположил в беседе с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. В то же время он отметил, что это является давлением на правоохранительные органы, которые должны быть самостоятельными.

Если кто-то из депутатов Госдумы, спикер парламента хочет что-то взять на контроль в рамках закона, можно направить депутатский запрос. Сомнений нет, что будет ужесточение жестокого. Насколько это правильно, я сомневаюсь, что так необходимо делать. На мой взгляд, в стране больше вопиющих ситуаций, где необходимо прямое вмешательство депутатов нежели в этой истории. Но последствия будут. В этом сомневаться не стоит, — заявил Жорин.

Ранее Володин заявил, что Генпрокуратуре стоит более жестко реагировать в ситуациях с «голыми» вечеринками. По его словам, подобные мероприятия перечеркивают ценности России.

Ивлеева обвинила в скандале вокруг «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» агентство развлечений DEPARTÁMENT, которое занималось организацией мероприятия. Защита Ивлеевой заявила в суде, что в договоре ИП Ивлеевой числится заказчиком, а DEPARTÁMENT — исполнителем.