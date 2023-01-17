Адвокат рассказал о рисках продажи недвижимости по доверенности Адвокат Бойцов: доверенность могут отозвать после заключения сделки о продаже недвижимости

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Покупатели недвижимости могут столкнуться с рисками при заключении сделок по доверенности, так как ее могут отозвать даже после продажи жилплощади, рассказал Lenta.ru адвокат Михаил Бойцов. Права не нее также не перейдут к покупателю, если доверенность была отозвана до заключения сделки, уточнил юрист. Он подчеркнул, что предотвратить такую ситуацию можно только проверяя реестр на сайте Федеральной нотариальной палаты, где есть сведения об отзыве доверенности, но даже это не даст стопроцентных гарантий.

Покупатель видит доверенность, а отозвана она или нет, он не знает. Сделка есть, а вот права на недвижимость могут не перейти — это основной риск для покупателя объекта <...> Условно, могли проверить вчера, а доверенность отозвана сегодня. Надо проверять реестр, например, на сайте Федеральной нотариальной палаты есть сведения об отзыве доверенности, — заявил Бойцов.

Также адвокат рассказал о рисках сделок по недвижимости по доверенности из-за рубежа. Он предупредил, что продажа имущества лицом, которое не является резидентом и проживает за границей более 183 дней в году, облагается дополнительным налогом.

Юрист Петр Гусятников ранее рассказал, что оформление недвижимости на ребенка может создать массу неудобств, потому что в таком случае до его совершеннолетия ее нельзя будет продать без согласия органов опеки и попечительства. Он добавил, что для закрытия подобной сделки ребенку нужно предоставить равноценное имущество, в противном случае ведомство не одобрит ее. Однако даже в случае выполнения всех условий, выполнение сделки может сильно затянуться из-за сбора документов и вынесения решения, которые, как правило, продолжаются около полутора месяцев.