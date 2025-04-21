Адвокат рассказал о последствиях сна на работе Адвокат Жорин рассказал, что сон на работе считается дисциплинарным проступком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сон на рабочем месте в рабочее время без уважительной причины считается дисциплинарным проступком, рассказал в беседе с LIFE.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, это может повлечь за собой дисциплинарные взыскания.

Сон на рабочем месте в рабочее время без уважительной причины считается дисциплинарным проступком. Работодатель вправе применить дисциплинарные взыскания, такие как замечание, выговор или увольнение, в соответствии со статьей 192 ТК РФ, — объяснил эксперт.

Жорин отметил, что сон во время обеденного перерыва не является нарушением. Увольнение за сон на рабочем месте возможно при неоднократном неисполнении трудовых обязанностей. Для законного увольнения необходимо зафиксировать факт нарушения, запросить объяснение у сотрудника, издать приказ о взыскании и ознакомить с ним сотрудника под подпись.

Ранее старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева рассказала, что работникам в России в течение дня положен перерыв от 30 минут до двух часов. По ее словам, продолжительность и частота перерывов определяются условиями работы.