Адвокат рассказал о нюансах «контрольной закупки» в борделе

https://static.news.ru/photo/e45f0fb4-b3e8-11eb-9042-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Адвокат Алексей Аванесян решил раскрыть детали расследования, связанного с разоблачением нелегального бизнеса сексуальных услуг. Оказалось, что сбор улик для оперативников порой становится приятным занятием, пишут «Новые Известия».

Правозащитник вспомнил об одном забавном случае из своей практики. Однажды, изучая дело по 241-й статье УК (организация занятия проституцией), он наткнулся на протокол судебного заседания. В ходе него было допрошено лицо, выполнявшее в борделе «контрольную закупку».

Мужчину тайно отправили к проституткам, предусмотрительно снабдив диктофоном и скрытой камерой. На вопрос судьи, был ли у него секс с массажисткой, оперативник признался, что она довела его до «полного расслабления руками». Когда у него попытались уточнить, какого числа это было, мужчина припомнить не смог. По его словам, у него подобных оперативно-разыскных мероприятий по десять штук в неделю.

Ранее Приволжско-Уральское управление имущественных отношений Минобороны РФ отреагировало на информацию о работе спа-салона, называемого жителями Екатеринбурга «проститутошной», в своём здании по адресу: ул. Куйбышева, 48/1. Представители ведомства заявили, что с арендатором договор расторгли в судебном порядке, однако тот в ответ подал апелляцию. О ситуации журналистам рассказала якобы бывшая сотрудница заведения. По её словам, на организацию иногда жаловались местные жители — их беспокоили музыка и крики. Она добавила, что коллеги зарабатывали иногда 30 тысяч рублей за десять дней.