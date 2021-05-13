Адвокат рассказал о нюансах «контрольной закупки» в борделе

Адвокат Алексей Аванесян решил раскрыть детали расследования, связанного с разоблачением нелегального бизнеса сексуальных услуг. Оказалось, что сбор улик для оперативников порой становится приятным занятием, пишут «Новые Известия».
Правозащитник
Мужчину тайно отправили к проституткам, предусмотрительно снабдив диктофоном и скрытой камерой. На вопрос судьи, был ли у него секс с массажисткой, оперативник признался, что она довела его до «полного расслабления руками». Когда у него попытались уточнить, какого числа это было, мужчина припомнить не смог. По его словам, у него подобных оперативно-разыскных мероприятий по десять штук в неделю.
Ранее Приволжско-Уральское управление имущественных отношений Минобороны РФ отреагировало на информацию о работе спа-салона, называемого жителями Екатеринбурга «проститутошной», в своём здании по адресу: ул. Куйбышева, 48/1. Представители ведомства заявили, что с арендатором договор расторгли в судебном порядке, однако тот в ответ подал апелляцию. О ситуации журналистам рассказала якобы бывшая сотрудница заведения. По её словам, на организацию иногда жаловались местные жители — их беспокоили музыка и крики. Она добавила, что коллеги зарабатывали иногда 30 тысяч рублей за десять дней.