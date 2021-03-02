Адвокат рассказал о новом секретном свидетеле в деле Сафронова

https://static.news.ru/photo/be445c96-7b6f-11eb-bb31-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Лефортовского суда

В деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова появился секретный свидетель с псевдонимом «Ландер». Об этом заявил адвокат Сафронова Иван Павлов.

Сегодня мы узнали, что в деле есть секретный свидетель, его псевдоним — Ландер. В таких делах никаких секретных свидетелей быть не должно, чтобы защита могла проверить его показания. <...> Это плохая практика, — цитирует его РИА Новости.

Павлов добавил, что секретный свидетель также был в деле Карины Цуркан. При этом он «говорил чушь».

Ивана Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года в Москве. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Ранее он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

Как писал NEWS.ru, Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца срок ареста Ивану Сафронову, обвиняемому по делу о государственной измене. Адвокаты просили отклонить прошения следователя и изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.