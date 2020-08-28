«Знаю эту боль»: адвокат рассказал о личных мотивах в деле Ефремова

https://static.news.ru/photo/9dd4a1be-eae2-11ea-af65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев, который представляет в суде интересы актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, рассказал о личной заинтересованности выиграть резонансное дело. По его словам, много лет назад, ещё будучи подростком, сам оказался в похожей ситуации, только в качестве пострадавшей стороны.

Когда Эльману было 15 лет, его близкие попали в аварию из-за выехавшего на встречную полосу грузовика, которым управлял пьяный водитель.

Погибла вся моя семья <...> — папа, мама и два брата. Но у него [водителя грузовика] было двое несовершеннолетних детей, и мои родные сделали всё возможное, чтобы его не посадили, — поделился воспоминаниями Пашаев в эфире телеканала НТВ.

Именно с этим, дал понять адвокат, связано его упорство в этом деле: он понимает участников с обеих сторон судебного процесса, и своя личная трагедия — у каждой из них. «Я как никто другой знаю эту боль», — заверил адвокат.

Ефремова обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашаев рассказал о сломленном духе Ефремова, который хочет лишь того, чтобы вся эта история как можно быстрее закончилась. По словам адвоката, артист согласен даже на тюремный срок, лишь бы побыстрее перевернуть эту страницу своей жизни. Но сам защитник сдаваться не намерен.