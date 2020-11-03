Адвокат рассказал о финансовых проблемах Ефремова

https://static.news.ru/photo/0d19f7f8-1d84-11eb-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин заявил, что у осуждённого актёра возникли финансовые проблемы. По его словам, по этой причине артист ещё не возместил ущерб гражданской жене и матери погибшего в аварии водителя Сергея Захарова.

Деньги пока неоткуда взять, — пояснил защитник в беседе с MK.RU.

Он добавил, что ситуация должна измениться после вступления приговора в законную силу. Тогда Ефремов сможет оформить доверенность на жену, и она получит возможность воспользоваться сбережениями, которые хранятся в банковской ячейке и на личном счёте артиста. Также пока нет шанса использовать средства с производственных счетов актёра. Их арестовала налоговая инспекция, подчеркнул Хархорин.

Про три миллиона рублей, которые были выплачены трём потерпевшим по делу, защитник Ефремова сказал, что их «наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам».

Ранее NEWS.ru сообщал, что осуждённый на 7,5 года за смертельное ДТП в центре Москвы артист Михаил Ефремов хочет остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5, в хозотряде, где он и находится сейчас. Об этом на своей странице в социальной сети написала член столичной ОНК Марина Литвинович. Она отметила, что отряд хозяйственного обслуживания является идеальным вариантом для артиста, условия там лучше, чем в колонии.