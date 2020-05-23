Адвокат рассказал о деле против администратора «Омбудсмена полиции»

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Силовики обвиняют администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Игоря Худякова в распространении порнографии, рассказал его адвокат Максим Пашков. По его словам, причиной стало заявление одной из участниц группы в соцсети «ВКонтакте».

Она сообщила в полицию, что в Интернете размещались её откровенные фотографии. В результате сотрудники правоохранительных органов решили, что порнография размещалась на странице «Омбудсена полиции», передаёт РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов провели якобы следственные действия, и установили, что кто-то размещал в этом паблике порнографию. Так как Худяков был одним из администраторов, его задержали, — подчеркнул он.

Расследованием дела занимается Главное столичное управление ГУ МВД по Москве.

«Омбудсмен полиции» — медиапроект о нарушениях внутри системы МВД.

Как писал NEWS.ru, 23 мая в квартире Худякова в Вологде прошёл обыск. По словам его жены, силовики действовали грубо и угрожали застрелить собак. Они изъяли технику, в том числе принадлежащую другим членам семьи, и сейчас везут мужчину в Москву. Затем силовики задержали его. Защитники и друзья больше суток не знали о местонахождении Худякова. Одновременно с ним перестала выходить на связь Диана Ковалевская — сотрудница полиции и бывший администратор паблика.

8 мая суд в Москве арестовал основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки. Затем на него завели ещё одно уголовное дело — о незаконном произвожстве и распространении порнографии.

Бывшие и действующие сотрудники МВД устроили в соцсетях флешмоб в поддержку Воронцова.