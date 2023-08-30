Адвокат рассказал, накажут ли по закону «пропавшую» фигуристку Адвокат Исаев: в действиях фигуристки Горбачевой нет состава преступления

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В действия 16-летней фигуристки Алины Горбачевой нет состава преступления, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, юная спортсменка просто забыла о времени и волнующихся родителях.

Исходя из доступной в СМИ информации, в действиях Алины не усматривается какого-либо состава преступления. Просто человек забыл о времени и о волнующихся родителях. Чье заявление в полицию о пропаже ребенка было вполне оправданным, так как у них, судя по всему, действительно не было связи с дочерью и они пытались сделать все возможное для ее обнаружения. В связи с чем, еще раз напомню: полиция обязана принимать заявление о пропаже человека сразу же, а не через трое суток, как часто любят говорить некоторые морально нечистоплотные сотрудники правоохранительных органов, — заявил Исаев.

Горбачева пропала без вести в понедельник, 28 августа. Позднее стало известно, что на Покровской набережной были найдены носки, предположительно, принадлежащие ей. К поисковым работам привлекли кинологов и спасателей, им помогали члены добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы установить обстоятельства исчезновения спортсменки.

Однако вскоре ее нашли живой в одном из столичных кинотеатров и доставили в подразделение Следственного комитета в Москве. Там с несовершеннолетней будут проведены следственные действия.