Адвокат рассказал, кто может ответить за гибель людей в кипятке в ТЦ Адвокат Исаев заявил, что фигурантами дела о ЧП в московском ТЦ будут физлица

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Происшествие в московском ТЦ «Времена года», при котором несколько человек погибли от ожогов кипятком из-за прорыва трубы, можно квалифицировать по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих технике безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), заявил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Кроме того, он не исключил возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Он подчеркнул, что фигурантами дела станут исключительно физические лица, в то время как ответчиками по гражданским делам могут быть и юридические.

На мой взгляд, здесь налицо ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих технике безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), наказание по которой [предусматривает] до 10 лет лишения свободы. Возможно, здесь будет иметь место и халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц, — сказал правозащитник.

Ранее отмечалось, что в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубы с горячей водой, четыре человека погибли, порядка 70 человек получили ожоги. Примерно 20 посетителей были заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка.

По данным некоторых СМИ, торговый центр был обесточен. Заблокированные люди находились на третьем этаже здания, а также в цеху и столовой. 50 пострадавших осматривала скорая: у людей ошпарены разные части тела. Три человека госпитализированы в ожоговое отделение.

Эксперт по выживанию Михаил Макеев ранее предположил, что прорыв трубы с горячей водой мог произойти из-за несвоевременного обслуживания и недостаточного технического контроля за системой водоснабжения. По его словам, также большое значение в ЧП сыграл человеческий фактор.