Адвокат рассказал, кого смогут засудить семьи погибших в ТЦ «Времена года» Адвокат Исаев: потерпевшие в ТЦ могут подать иск к юрлицу или организации — владельцу магазина

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Потерпевшие, а также родственники погибших при ЧП в торговом центре «Времена года» в Москве имеют право предъявить гражданский иск к юридическому лицу, на балансе которого находится торговый центр, где произошла авария, либо на конкретную организацию, на арендуемой территории которой произошел прорыв труб, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Он подчеркнул, что пока сложно выбрать более предпочтительный из двух вариантов, поскольку многое будет зависеть от выводов экспертизы.

Пострадавшие, а также родственники погибших, будут признаны потерпевшими, что даст им право заявить гражданский иск к обвиняемым в рамках уголовного дела. <...> [У них] есть право предъявить гражданский иск к юридическому лицу, на балансе которого находится торговый центр, либо на конкретную организацию, на арендуемой у торгового центра территории которой произошел прорыв труб, — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что фигурантами уголовного дела будут исключительно физические лица, в то время как ответчиками по гражданским делам могут быть и юридические.

Хочу напомнить, что согласно ст.208 ГК РФ, исковая давность не распространяется на требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, — отметил правозащитник.

22 июля в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубы с горячей водой, четыре человека погибли, порядка 70 человек получили ожоги. Примерно 20 посетителей были заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка.

Эксперт по выживанию Михаил Макеев ранее предположил, что прорыв трубы с горячей водой мог произойти из-за несвоевременного обслуживания и недостаточного технического контроля за системой водоснабжения. По его словам, также большое значение в ЧП сыграл человеческий фактор.