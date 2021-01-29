Адвокат рассказал, когда можно оспорить завещание

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Иск в суд о признании завещания недействительным стоит подавать лишь в том случае, когда есть реальный шанс оспорить законность документа. Об этом предупредил адвокат Анатолий Миронов.

По его словам, наиболее частым основанием для оспаривания является неспособность человека, подписавшего завещание, осознавать в этот момент значение своих действий и отвечать за них. Так бывает, если при жизни тот состоял на учёте у психиатра или нарколога, а документ составил в пользу малознакомого человека.

Наследникам, как правило, становится об этом известно уже после смерти наследодателя, и в таком случае у тех, кто должен был призываться к наследству по закону, есть единственный способ защитить свои права — обращаться в суд, — цитирует Миронова ПРАЙМ.

Бывает и так, что форма завещания не соответствует установленной законом форме. Например, указаны неверные данные паспорта или нотариусом внесены изменения уже после того, как завещание было подписано. Случается также, что неправильно оформлена подпись наследодателя. В таком случае, отметил юрист, заявление также можно оспорить. Правда, судиться придётся долго и без гарантии на успех.

Если же причиной иска стала подделка подписи наследодателя или нотариуса, тогда правоохранители должны возбудить уголовное дело. Если подделка будет доказана, шансов на успех в оспаривании завещания будет больше, добавил Миронов.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что задумывался о завещании во время заражения коронавирусом.