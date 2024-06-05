Адвокат раскрыл, какой срок грозит устроившему резню в автобусе уфимцу Адвокат Ульяненко: устроившему поножовщину уфимцу грозит до восьми лет тюрьмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Устроившему поножовщину в уфимском автобусе мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Виталий Ульяненко. Он отметил, что такой срок ждет уфимца, если он нанес тяжкий вред здоровью пострадавшего. По его словам, в том случае, если степень вреда здоровью легкая, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Максимальное наказание за причинение легкого вреда здоровью — до двух лет лишения свободы. За причинение среднего вреда здоровью — до пяти лет лишения свободы. За причинение тяжкого вреда здоровью — до восьми лет лишения свободы, — пояснил адвокат.

Ульяненко уточнил, что следственные органы в рамках проверки установят степень тяжести вреда здоровью потерпевшего. По его словам, данный момент важен для дальнейшего решения суда, так как от него зависят правовые последствия.

Следственные органы в рамках доследственной проверки установят степень тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему. Степень вреда здоровью важна в основном потому, что от нее зависят правовые последствия ситуации, — добавил адвокат.

Очевидец произошедшего ранее рассказал, что мужчина, устроивший поножовщину, странно себя вел: он разговаривал сам с собой, ругался матом и орал. Свидетель отметил, что пассажиру сделал замечание другой мужчина. В ответ на это подозреваемый накинулся на него, а потом ударил ножом в ногу.