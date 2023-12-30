Адвокат рассказал, какой срок грозит подозреваемому в убийстве отца Легойды Адвокат Исаев: подозреваемому в убийстве отца Легойды грозит пожизненный срок

Фото: СК РФ

Подозреваемому в убийстве 90-летнего отца председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды — Романа Легойды — грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, если предыдущая судимость не снята с задержанного из-за его возможного участия в СВО, то имеет место особо опасный рецидив.

Подозреваемому грозит ответственность по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) — до 20 лет тюрьмы. В ст. 61 УК РФ, где приведен перечень смягчающих вину обстоятельств, участие в СВО не фигурирует, так что данный факт будет учитываться на усмотрение суда. Также неизвестно, была ли снята судимость в указе президента о помиловании — этот вопрос решается индивидуально в каждом конкретном случае, — отметил Исаев.

Адвокат подчеркнул, что если судимость не снята, то при вынесении приговора суд учтет особо опасный рецидив. Исаев добавил, что пожизненный срок грозит задержанному пока что лишь теоретически.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, мотивом подозреваемого послужили 100 тысяч рублей, которые задержанный мог похитить. 25-летнего подозреваемого поймали в ночь на 30 декабря в Подмосковье. Часть украденных средств была найдена в его квартире во время обыска.