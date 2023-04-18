Адвокат рассказал, какой срок грозит окатившей ребенка кипятком стюардессе Адвокат Исаев: обварившей кипятком ребенка стюардессе грозит до года тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бортпроводнице авиакомпании Red Wings, облившей кипятком трехлетнюю девочку, грозит до одного года лишения свободы, если суд решит, что здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. При этом правозащитник отметил, что если юной пассажирке был причинен легкий или средний вред здоровью, то это не карается УК РФ.

Бесспорно, за подобное поведение авиакомпании родители вправе требовать с нее в судебном порядке компенсации морального вреда по ст. 151 ГК РФ, а также возмещения всех расходов на лечение ребенка, включая санаторно-курортное, в соответствии со ст. 1087 ГК РФ, — рассказал Исаев.

При этом адвокат добавил, что размер компенсации назначает суд, однако за моральный вред в России устанавливаются обычно небольшие суммы. Для компенсации по ст. 1087 ГК необходимо будет подкрепить свои требования документальными доказательствами фактически понесенных расходов на лечение, отметил Исаев.

Степень вины стюардессы должна установить проверка, а пока истинная картина неизвестна, напомнил он.

Утром 18 апреля стало известно, что стюардесса Red Wings налила кипяток в стакан и поставила его на раскладной столик. В итоге емкость опрокинулась на колени девочки, которая получила ожоги первой и второй степени, а также испытала болевой шок.

В авиакомпании Red Wings заявили, что экипаж не имеет отношения к инциденту с девочкой, которая обожглась кипятком на борту самолета. Представители перевозчика рассказали, что ребенок облился кипятком после того, как в руки маме было передано заказанное ею горячее питание.