Бизнесмену Олегу Тинкову может грозить до шести лет лишения свободы, согласно статье Уголовного кодекса о разжигании ненависти в отношении России, сообщил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Однако, уточнил собеседник, это только предположение, поскольку пока неизвестно, из-за какой именно публикации Генпрокуратура заинтересовалась предпринимателем.

Для начала необходимо будет установить, о каком конкретно посте Олега Тинькова идет речь. Так как высказывать свою позицию против России это одно, а оскорблять должностное лицо, например, совсем другое. У нас в УК есть статья 319 «Оскорбление представителей власти», по ней Тинькову может грозить штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы. <...> А вот если Тиньков написал, что русские православные, поэтому они хуже, чем мусульмане, например, то это уже уголовная статья. В таком случае органы могут возбудить дело по 282 статье УК РФ за возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства. За это преступление грозит лишение свободы на срок до шести лет, — объяснил адвокат.