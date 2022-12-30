Адвокат рассказал, как возместить вред здоровью от фейерверков Адвокат Исаев: вред здоровью от фейерверков можно возместить при наличии заключения врача

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возместить вред здоровью от попадания залпа салюта, петарды и прочих фейерверков можно через суд путем подачи гражданского или уголовного иска в зависимости от тяжести полученных травм, сообщил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Полученный вред при этом необходимо зафиксировать в медучреждении.

Адвокат уточнил, что максимальное наказание по ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) предусматривает арест сроком на шесть месяцев, но эта статья применяется на практике довольно редко. Если же состава преступления в действиях запустившего пиротехнику не установлено, то пострадавший вправе взыскать с ответчика компенсацию в рамках ст.1079 ГК РФ (возмещение вреда, причинённого источником повышенной опасности).

И при уголовном, и при гражданском преследовании виновного пострадавшему необходимо в оперативном порядке зафиксировать полученный пиротехникой вред в медицинском учреждении. Исходя из него и определяется тяжесть вреда здоровью, — отметил Исаев.

Ранее адвокат сообщил, что вред, причиненный имуществу от фейерверков и салютов необходимо зафиксировать в форме акта, подписанного свидетелями, и заключения оценочной экспертизы. Также следует установить лицо или лица, запустившие пиротехнику, и только после этого обращаться в суд.

При наличии видеозаписи, на которой запечатлены лица, запускающие ракеты, а также траектория полета ракет и факт их попадания в имущество пострадавшего, необходимо обратиться в полицию с заявлением о привлечении виновных к ответственности по ст.168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности).При отсутствии видеозаписи необходимо подать заявление в полицию, сотрудники которой должны будут установить обстоятельства произошедшего. В случае отсутствия в действиях виновных состава преступления с них можно будет взыскать ущерб в рамках гражданского судопроизводства.