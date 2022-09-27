Адвокат рассказал, как узнать о возбуждении против человека уголовного дела Адвокат Чиков: о возбуждении уголовного дела сказано в справке об отсутствии судимости

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Адвокат Павел Чиков рассказал в своем Telegram-канале о том, как узнать, возбуждено ли в отношении человека уголовное дело. По его словам, это можно сделать, заказав на портале госуслуг бесплатную электронную справку об отсутствии судимости, которая делается в течение месяца.

Если ведётся следствие, в справке об этом будет указано, — отметил Чиков.

Ранее адвокат напомнил россиянам, находящимся в запасе в звании рядовых, об освобождении от воинской обязанности по достижении 50 лет. Он порекомендовал обратиться в военкомат и поставить в документы соответствующие штампы, чтобы избежать проблем в связи с частичной мобилизацией.

Чиков уточнил, что отметки об освобождении от воинской обязанности ставятся в военный билет и паспорт. По его словам, один из этих документов следует носить с собой «во избежание лишних проблем с военными и прочими патрулями».

До этого адвокат Лев Тропин напомнил, что уклонение от явки по повестке в военкомат влечет за собой административную ответственность от 500 до 3000 рублей, тогда как уголовная ответственность наступает после неявки по мобилизационному предписанию, где уже указаны конкретный род войск, специальность, личный номер призывника и дата отправки в «учебку». Он напомнил, что по последним поправкам в законодательстве за подобное правонарушение грозит до 10 лет лишения свободы.