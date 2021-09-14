Адвокат рассказал, как следователи не хотят исполнять свои обязанности

На сегодняшний день российские адвокаты сами вынуждены заставлять должностных лиц, официально и по должности защищающих закон, соблюдать его. При этом многие из них просто не торопятся исполнять свои прямые обязанности или просто некомпетентны. Об этом «Новым Известиям» рассказал московский адвокат Алхас Абгаджава.

Сегодня уже не поражает чудовищная некомпетентность и абсолютная оторванность «правоохранителей» от права, поражает то, с каким спокойствием и уверенностью они плюют на закон, — отмечает эксперт.

В пример он привёл одно из своих дел, которое произошло в Осташкове Тверской области. Тогда один чиновник решил избавиться от неугодного ему директора школы. В результате при содействии этого должностного лица против директора школы завели уголовное дело, где его обвиняли в получении взяток.

По словам адвоката, дело строилось на показаниях бухгалтеров учебного заведения. Однако, как оказалось позже, главный бухгалтер собирал выплаты с обычных бухгалтеров, которые считали, что передают деньги директору. Именно это и оказалось мотивом для обвинения. В итоге обнаружились документы, согласно которым совершались не предусмотренные приказами директора переводы главному бухгалтеру, но следователи не обращали на эти доказательства никакого внимания.

Мы до сих пор продолжаем борьбу по этому делу, где директора явно оговорили. Но я скажу одну важную мысль. Сегодня мы, адвокаты, делая свою работу, вынуждены заставлять должностных лиц, официально и по должности защищающих закон, соблюдать закон. А они упираются и просто уклоняются от соблюдения этого самого закона, — резюмировал Абгаджава.

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