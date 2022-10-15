Россиянин избежал мобилизации, подав заявление на гражданскую службу Адвокат Чиков: под Саратовом освободили от мобилизации мужчину, попросившего альтернативной службы

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Жителя Саратовской области, который подал заявление на альтернативную гражданскую службу, освободили от мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал адвокат Павел Чиков. По словам юриста, сначала мужчине отказали в АГС. Однако затем его просто отпустили.

Отменили мобилизацию в Саратове мужчине, подавшему заявление на альтернативную гражданскую службу. Сначала в ней отказали, а потом отпустили на все четыре стороны, — написал Чиков.

Адвокат иронично назвал произошедшее «демобилизацией по-саратовски». Историю россиянина, избежавшего призыва, Чиков рассказал несколько дней назад. Но тогда было известно лишь, что военком города Балаково отказал местному жителю в предоставлении возможности отправиться на АГС. Отмечалось, что мужчина проходил альтернативную службу десять лет назад.

Чиков подчеркивал, что предыдущее решение комиссара не согласуется ни с положениями Конституции, гарантирующей право на АГС, ни с позицией Конституционного суда РФ.

Ранее юрист комментировал «облавы» на призывников в Москве, когда гражданам, исходя из информации от ряда источников, раздавали повестки в общественных местах или отвозили в военкоматы. По словам Чикова, проблемой этих «мероприятий» было то, что их организуют сотрудники полиции, не имеющие полномочий доставлять граждан на сборные пункты. Он напоминал, что, согласно восьмому пункту Положения о призыве граждан по мобилизации, повестки должны выписываться заранее.