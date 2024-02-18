Адвокат рассказал, как мертвые покидают списки иноагентов и экстремистов Адвокат Аграновский: из списка экстремистов исключают после подтверждения смерти

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Смерть является основанием для исключения из списков иностранных агентов и экстремистов, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. Как он объяснил, для этого ведомства должны получить документальные подтверждения ухода из жизни. Вопросами исключения из списка иноагентов занимается Минюст, до принятия такого вердикта юрист посоветовал указывать статус в публикациях, даже если человека уже нет.

Решение об исключении из списка причастных к экстремистской деятельности принимает Росфинмониторинг после получения документального подтверждения о смерти человека, — сказал Аграновский.

Ранее в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в ЯНАО скончался оппозиционер Алексей Навальный, внесенный в реестр террористов и экстремистов. В связи с его кончиной россияне вышли почтить память и возложить цветы. В нескольких городах это обернулось задержаниями, Тверской суд Москвы арестовал трех участников несанкционированных акций в столице на 15 суток.

Событие вызвало реакцию как официальных представителей других стран, так и медийных лиц. Российская сторона призвала не вмешиваться во внутренние дела государства. Как отреагировала супруга и что сказал бывший лечащий врач о причинах смерти — в материале NEWS.ru.