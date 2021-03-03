Адвокат рассказал, как долго Навальный пробудет в СИЗО

https://static.news.ru/photo/55e7b0fc-7c3d-11eb-bf11-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый на 3,5 года колонии общего режима за хищение средств компании «Ив Роше» предприниматель и оппозиционер Алексей Навальный останется в следственном изоляторе во Владимирской области до тех пор, пока приговор по другому делу — о клевете на ветерана — не вступит в законную силу. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Предполагаем, что он останется в СИЗО до вступления приговора по делу о клевете в законную силу. Мы уже подали жалобу, но дата её рассмотрения пока не назначена, — уточнил юрист.

Кобзев также отметил, что Навальный собирается участвовать в рассмотрении апелляции, но как это будет происходить, лично или по видеосвязи, должен решить суд.

Адвокат поделился и подробностями жизни политика и блогера за решёткой. Оказалось, в камере Навального нет ни чайника, ни холодильника, но зато «настроение у него бодрое и отличное», передаёт РИА Новости.

Сейчас Навальный содержится в СИЗО-3 «Кольчугино» во Владимирской области. Оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии. Там россиянин лечился от последствий якобы отравления веществом типа «Новичок». Причиной задержания стало неисполнение блогером условий условного приговора по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.

Также Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Он должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Если бы оппозиционера судили по новой редакции статьи о клевете, он мог бы получить реальный срок и по ней.

2 марта адвокаты Навального обжаловали приговор. Апелляция от защиты россиянина поступила в мировой участок Бабушкинского района Москвы.

При этом ранее появилась информация, что Навального этапировали в ИК-2 во Владимирской области. Однако 3 марта на странице оппозиционера в соцсети появились сведения, согласно которым он находится в одном из региональных СИЗО, сообщал NEWS.ru.