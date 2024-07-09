Адвокат рассказал, как бороться с бездомными агрессивными собаками Адвокат Лунев: нужна доказательственная база для жалобы на бездомных собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы бороться с бездомными агрессивными собаками, нужно перед обращением в местную администрацию собрать доказательственную базу, рассказал «Вечерней Москве» адвокат Даниил Лунев. По его словам, можно попросить у соседей показания для этого.

Можно взять показания у соседей, у которых собачьи стаи также вызывают беспокойство. Если местные жители уже жаловались на агрессивных животных, об этом также следует упомянуть в заявлении, — объяснил специалист.

Адвокат отметил, что в случае укуса бездомной собаки нужно приложить к документу фотографии травм, справки о прохождении лечения и чеки о покупке лекарств. Также нужно приложить показания свидетелей.

Кроме того, если в месте, где напала агрессивная собака, есть камеры видеонаблюдения, нужно обратиться в местную управу и попросить записи с этих камер. Со всем этим можно пойти жаловаться в местную администрацию и, если там не отвечают, в полицию и районный суд, подытожил Лунев.

Ранее стая бродячих собак набросилась на пятилетнего ребенка в Шатуре (Московская область). По информации следствия, мальчик получил множественные укусы, сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности, которая привела к травмированию несовершеннолетнего.