Адвокат рассказал, грозит ли наказание матери двух сбитых в Истре девочек Адвокат Тропин: мать сбитых мусоровозом в Истре девочек могу оштрафовать на 1000 рублей

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Мать двух девочек 2017 и 2019 годов рождения, сбитых накануне мусоровозом в подмосковной Истре, могут оштрафовать на 1000 рублей за неисполнение родительских обязанностей. Но вряд ли «поверх горя» ее привлекут, рассказал NEWS.ru адвокат Лев Тропин. Он отметил, что несовершеннолетние, одна из которых скончалась, находились на дороге без присмотра — на участке повышенной опасности.

На практике, конечно, тут никто родителей не привлечет, но, по идее, у них здесь административное правонарушение — ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, но там штраф 1000 рублей. Скорее всего, поверх этого горя родителей привлекать к ответственности не станут, но с точки зрения закона — сухо — можно привлечь, — рассказал Тропин.

Собеседник добавил, что водителя мусоровоза, возможно, не отправят под стражу, а назначат ему домашний арест, если выяснится, что он был трезв, не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и что его не лишали прав. Тропин добавил, что в ДТП вина шофера однозначно есть, так как он не убедился в безопасности маневра. Адвокат подчеркнул, что фигуранту грозит до семи лет лишения свободы по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Может показаться, что водитель не виноват, так как дети попали в мертвую зону обзора. Однозначно его вина все-таки есть. Он не убедился в безопасности маневра на пешеходном переходе, где находились дети. Да, он предварительно остановился. Но когда стал поворачивать, дети двинулись. Водитель должен был убедиться в безаварийности самого маневра, привлечь третьих лиц, — отметил Тропин.

Адвокат добавил, что данная проблема касается всех аварий с пешеходами. Например, если автомобиль едет задним ходом, то «любой водитель любого ТС должен привлекать третьих лиц, чтобы его маневр при движении был безопасным», независимо от габаритов машины.

Однозначно будет уголовное дело в отношении водителя. ч. 4, ст. 264 УК РФ, до семи лет. Под стражу возьмут, не возьмут, не знаю. Если был трезв, не в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не лишен прав, то может обойтись домашним арестом до суда. Но наказание будет точно, так как двое детей маленьких пострадали. Лет пять колонии-поселения он отхватит точно. От трех до пяти, — подытожил Тропин.

Накануне в Сети появились кадры смертельной аварии с мусоровозом в Истре, на которые попали женщина с двумя дочками. На видеозаписи видно, как мать ушла далеко вперед, разговаривая по телефону, а несовершеннолетние остались одни. Одна из девочек погибла на месте, другую госпитализировали с телесными повреждениями.