Адвокат рассказал, что ждет SHAMAN после обвинения в ЛГБТ-пропаганде Адвокат Жорин: последствий для SHAMAN после обвинения в ЛГБТ-пропаганде не будет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певца SHAMAN (Ярослава Дронова) подозревают в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и оскорблении чувств верующих, однако никакого наказания в отношении артиста не последует, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, у активиста, написавшего жалобу на певца, «больное воображение».

Безусловно, никаких последствий в отношении SHAMAN не будет. У автора жалобы больное воображение. Во-первых, ЛГБТ-пропаганда ему в клипе действительно показалась. Во-вторых, человек, который поддерживает СВО и в музыкальном плане является олицетворением российской пропаганды, точно не может быть каким-то неправильным, — рассказал Жорин.

Адвокат призвал не устраивать «охоту на ведьм» и не искать всюду «пропаганду ЛГБТ». Он также предположил, что активист сам может понести ответственность за «такие крамольные для пропаганды подозрения».

Я предполагаю, что у активиста была задача довести до абсурда эту «охоту на ведьм». Когда дело доходит до крайностей. Однако одна крайность, когда проводятся различные парады любителей всего на свете, и совсем другая, когда люди лезут в частную жизнь другого и диктуют ему, как поступать, — заключи Жорин.

Ранее стало известно, что певца SHAMAN проверяет МВД после жалобы активиста Яна Коробкова. По данным СМИ, мужчина увидел в клипе на песню «Я русский» пропаганду ЛГБТ, так как певец появляется в кадре с подкрашенными глазами. Коробков также увидел в клипе оскорбление чувств верующих, поскольку в кадре, где звучат колокола, появляется адресная строка с аббревиатурой FAP (на английском сленге — мастурбация).