Адвокат рассказал, что заставило сестёр Хачатурян искать помощи в ООН

https://static.news.ru/photo/9b399d42-9a74-11ea-972d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сёстры Хачатурян обратились за поддержкой в ООН из-за разного взгляда на их уголовное дело со стороны прокуратуры и Следственного комитета. Подсудимые надеются, что освещение проблемы на международном уровне поможет изменить ход дела. Об этом в разговоре с журналистами рассказал адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

По его словам, в деле сестёр существует конфликт между ведомствами. Прокуратура в настоящее время выступает за признание версии о необходимой самообороне, которая привела к убийству. СК РФ, в свою очередь, настаивает на преследовании по статье УК «Убийство».

Мы считаем, что такое освещение проблемы на международном уровне через спецдокладчика может правильно мотивировать наши органы в пользу того, что есть всё-таки признаки необходимой обороны. И если они есть, то не нужно этого стесняться, — приводит слова Пакулина телеканал «360».

Адвокат заявил, что уголовное дело нужно прекратить, сёстрам после этого объяснить правила реабилитации и докладывать о результатах расследования на международном уровне.

Михаила Хачатуряна убили ножом в сердце в июле 2018 года. В преступлении подозревают дочерей мужчины — Кристину, Ангелину и Марию. Они сами вызвали полицию и позже признались в содеянном. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними и подвергал их сексуальному насилию.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны».

Как ранее писал NEWS.ru, обвинённые в убийстве родного отца сёстры Хачатурян обратились к спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравке Симонович с просьбой сделать заявление в адрес российских властей с требованием не допустить повторной травматизации девушек во время рассмотрения их уголовного дела.