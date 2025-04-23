Россиянам раскрыли, что можно и нельзя хранить в гаражах Адвокат Багатурия заявил, что в гараже разрешается хранить негорючие предметы

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Согласно новым правилам пожарной безопасности, россиянам теперь разрешается хранить в гаражах исключительно автомобили, а также негорючие предметы и вещества, заявил «Вечерней Москве» адвокат Вадим Багатурия. По его словам, если сотрудники МЧС обнаружат в гараже бензин, его владельцу грозит штраф.

Если оставить топливо совсем негде, канистру с маслом или бензином можно положить в багажник автомобиля, — посоветовал Багатурия.

Он уточнил, что за хранение в гараже бензина и любого другого горючего топлива предусмотрено взыскание до 15 тысяч рублей с физических лиц. Для юридических лиц, управляющих кооперативами и гаражными комплексами, сумма штрафа за нарушение будет в десятки раз выше, предупредил эксперт.

Юрист Мария Спиридонова ранее напомнила, что гараж должен соответствовать строительным, противопожарным, санитарным нормам и правилам. Она уточнила, что там запрещено хранить спирт, органические растворители и газовые баллоны.