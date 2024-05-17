Адвокат раскрыл, что грозит забившему до смерти солистку группы Una мужчине Адвокат Жорин: убившему солистку группы Una мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Личный архив Сергея Жорина

Сергей Жорин

Сожителю, забившему до смерти солистку группы Una Анастасию Котову в Колпино Ленинградской области, может грозить до 15 лет лишения свободы, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Эксперт отметил, что такой срок могут назначить, если суд признает произошедшее умышленным убийством.

Если суд решит, что это было умышленное убийство, то наказание может составить до 15 лет лишения свободы. Но может быть и промежуточное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. Следствию необходимо будет выяснить все причины и обстоятельства, — пояснил Жорин.

Адвокат уточнил, что диапазон наказания может быть разным. Так, в случае если суд квалифицирует действия подозреваемого как причинение смерти по неосторожности, сожителю убитой грозит максимум до двух лет лишения свободы. При этом, по его словам, при отсутствии у задержанного судимостей ему могут назначить условное лишение свободы.

Полиция ранее возбудила уголовное дело по факту гибели солистки группы Una. Ее сожитель обратился к правоохранителям 15 мая и сообщил, что девушка лежит вся в крови после драки. Подозреваемый 31-летний мужчина признался, что был пьян. Его отправили в изолятор. Известно, что мужчина был трижды судим за грабежи.