Адвокат рассказал, что грозит калужскому стрелку Адвокат Багатурия: калужскому стрелку грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчине, открывшему стрельбу на трассе Козельск — Оптина Пустынь недалеко от монастыря в Калужской области, грозит до 20 лет лишения свободы, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Эксперт подчеркнул, что стрелок может быть признан виновным по статьям о незаконном хранении оружия, разбойном нападении и причинении средней тяжести вреда здоровью.

Здесь по совокупности преступлений — незаконное владение и распоряжение огнестрельным оружием, это статья 222 УК РФ. Возможно, разбойное нападение, а потом и причинение средней тяжести вреда здоровью. По совокупности ему грозит до 20 лет лишения свободы, — пояснил Багатурия.

Адвокат уточнил, что также в рамках расследования мужчине должны будут провести экспертизу. Багатурия отметил, что по ее результатам стрелка могут признать невменяемым.

Признают его невменяемым или нет — зависит от результатов экспертизы, которую должны провести в рамках расследования, — заключил эксперт.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что мужчина в камуфляже, который обстрелял женщин у монастыря в Калужской области, предположительно, самовольно покинул зону СВО, прихватив с собой автомат. По предварительной информации, речь идет о 31-летнем военнослужащем Андрее Д., Минобороны РФ эту информацию не комментировало.