Адвокат рассказал, что грозит «Би-2» за участие в нелегальном концерте Адвокат Жорин: группе «Би-2» грозит депортация и запрет на въезд в Таиланд

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Группе «Би-2» грозит штраф и депортация после участия в нелегальном концерте в Таиланде, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, также есть вероятность, что музыкантам запретят въезд в страну.

Группа «Би-2», как я выяснил, провела ночь в участке полиции. Завтра, скорее всего, будет суд. По прогнозам местных коллег, им грозит штраф и депортация. Также, вероятно, запрет на въезд в страну. Примечательно, что организаторы нелегального выступления, по моей информации, просто слились, фактически бросили музыкантов «Би-2». Они сами разбираются в ситуации. Деньги за проведение они получили, а остальное их не сильно волнует, — рассказал Жорин.

Ранее Сергей Жорин заявил, что власти Таиланда отменяют концерты российских исполнителей в стране, поскольку у них есть списки с «нежелательными персонажами», которые совпадают с российскими. При этом некоторым артистам из РФ все же удается обходить эти списки. Он напомнил, что в Таиланде недавно выступали рэпер Oxxxymiron (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Концерт Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в городе Паттайя в Таиланде был недавно отменен по запросу организаторов. Об этом сообщили представители группы отелей Royal Cliff, где планировалось провести мероприятие, подчеркнув, что менеджмент гостиниц не причастен к этому решению. В Royal Cliff добавили, что понимают «чувствительность культур» и придерживаются политического нейтралитета.