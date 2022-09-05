Адвокат рассказал, почему Сафронова приговорили к беспрецедентному сроку Адвокат Чиков: приговор Сафронову превышает максимальный срок по статье о госизмене из-за двух эпизодов в деле

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ

Журналист Иван Сафронов (на заднем плане), обвиняемый в государственной измене

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пояснил, почему советника Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова приговорили к беспрецедентному сроку в 22 года по обвинению в госизмене. Он написал в Telegram-канале, что такой приговор превышает максимальный срок по данной статье, составляющий 20 лет.

Чиков напомнил о недавнем похожем деле доцента кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева, которого приговорили к 20 годам колонии. Однако он отметил, что Сафронову суд назначил больший срок, потому что журналист обвинялся в двух эпизодах, наказание по каждому из которых назначается отдельно. По мнению адвоката, наказание «изуверское и демонстративно жестокое».

Сроки по делам о госизмене всегда были большими. Но в последние годы заметная тенденция из роста. Десять лет назад обычно это была вилка от шести до девяти лет, в последние пять лет уже нередки приговоры в 12–15 лет. <...> Как правило, по этой статье привлекают людей, имеющих доступ к гостайне. Кроме того, на срок по этим делам действительно влияет признание вины и сотрудничество, — написал адвокат.

Мосгорсуд огласил приговор Сафронову накануне на закрытом заседании. Журналиста осудили на 22 года лишения свободы, ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Защита обжаловала это решение.

Сафронов более двух лет после задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года находится в московском СИЗО «Лефортово». Из обвинительного заключения следует, что он передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией. Сам Воронин, являясь свидетелем обвинения, выступил в защиту журналиста.

Ранее Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука.