Адвокат раскрыла, какой срок в 2024-м грозил бы Дантесу за убийство Пушкина Адвокат Квартальнова: сегодня гибель Пушкина грозила бы Дантесу пожизненным заключением

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Жорж Дантес

Французскому офицеру Жоржу Дантесу, смертельно ранившему на дуэли великого русского писателя Александра Пушкина, в 2024-м могло бы грозить пожизненное лишение свободы, рассказала NEWS.ru адвокат Евгения Квартальнова. По ее словам, Дантеса в наше время привлекли бы к ответственности как минимум по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

До 15 лет тюрьмы, если суд усмотрел бы в действиях Дантеса состав неквалифицированного убийства и осудил по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Или даже пожизненное, если суд сочтет, что убийство было совершено группой лиц, или найдет другие отягчающие признаки, — сказала Квартальнова.

Она подчеркнула, что организаторов дуэли также осудили бы: их деяния,= как соучастников подходят под ст. 34 УК РФ, в которой прописана ответственность соучастников преступления. Юрист отметила, что строгость наказания зависела бы от исхода дуэли и степени фактического участия каждого из них.

А если было бы доказано, что организаторы дуэли действовали как ОПГ, то всплывет ст. 210 УК РФ. Что наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, — подытожила Квартальнова.

Александр Пушкин скончался 10 февраля (по новому стилю) 1837 года в результате огнестрельного ранения, полученного на дуэли. Ее причина — длящийся конфликт между русским писателем и семьей Дантеса. Вызов на эту дуэль стал для поэта как минимум 21-м в жизни, большую часть из них он назначал сам.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал NEWS.ru, что главный герой романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» студент Родион Раскольников получил бы в наше время пожизненный срок. Эксперт отметил, что наиболее тяжкий состав в деле Раскольникова — убийство двух и более лиц (процентщицы Алены Ивановны и ее сестры).