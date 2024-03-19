Адвокат раскрыла, как признать завещание умершего человека недействительным Адвокат Данильченко: завещание без подписи покойного можно признать ничтожным

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Лица, чьи законные права или интересы нарушены завещанием, могут обратиться в суд с иском о признании документа недействительным, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, процедура возможна только после открытия наследства.

Одной из основных причин для обращения с иском является неспособность наследодателя в момент совершения завещания понимать значение своих действий или руководить ими. Истцу следует представить в суд доказательства, которые бы подтверждали, что на момент составления завещания наследодатель был неспособен руководить своими действиями, — добавила Данильченко.

Эксперт уточнила, что такими документами могут быть выписки из медицинских карт о состоянии здоровья наследодателя (например, о его психолого-психиатрическом состоянии) и справки из психоневрологического или наркологического диспансеров о том, что наследодатель состоял на учете. В суд также обращаются и с жалобой на отсутствие подписи на завещании и паспортных данных покойного или на подпись, выполненную иным лицом, включая фальсификацию подписи умершего.

К доказательствам, которые могут подтвердить эти обстоятельства, относятся: заключение судебной почерковедческой экспертизы, образцы подписи и почерка наследодателя. Также часто просят признать завещание недействительным, ссылаясь на то, что оно было совершено под влиянием существенного заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств, — заявила Данильченко.

По словам адвоката, при подозрении на составление завещания под давлением нужно иметь в виду, что истец обязан будет предоставить достоверные и убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что наследодатель был введен в заблуждение относительно природы сделки, предмета завещания и правовых последствий либо совершил завещание под влиянием обмана, насилия или угрозы, что повлияло на его волеизъявление.

Так как если такие доказательства не предоставить, то в признании завещания по данным основаниям будет отказано. Основанием недействительности завещания не могут быть незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, например, описки. При условии, что суд установил, что эти описки не влияют на понимание волеизъявления завещателя, — подытожила Данильченко.

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