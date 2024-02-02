Адвокат раскрыла, можно ли отсудить выплаты по ипотеке у бывшего сожителя Адвокат Шакина: экс-сожители могут отсудить друг у друга выплаты по ипотеке

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Сожители при расставании имеют право отсудить друг у друга сумму, потраченную на ипотечные платежи, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Шакина. Она подчеркнула, что для граждан, не регистрировавших свои отношения, предусмотрен иной механизм правовой защиты — неосновательное обогащение.

Эксперт объяснила: денежные средства, вложенные в погашение ипотеки сожителя, можно взыскать с него по правилам о неосновательном обогащении, так как сожитель — собственник квартиры стал «лицом, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего)». Тогда человек «обязан возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество» (ст. 1102 ГК РФ).

Суд может решить, что платежи вносились безвозмездно, с целью одарить вторую сторону, и квалифицируют правоотношения как дарение. В результате сторона, требующая возмещения вложенных средств, обязана доказать отсутствие намерения одарить вторую сторону, что сделать непросто. В связи с этим в большинстве случаев суды отказывают во взыскании вложенных средств как неосновательного обогащения, — добавила Шакина.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что специалисты регулятора прогнозируют скорое торможение роста цен на недвижимость в России. При этом она подчеркнула, что цены на жилье будут отличаться в зависимости от региона. Это обусловлено тем, что темпы роста цен в разных частях страны отличались.

Она отметила, что программы льготной ипотеки не сделали жилье доступным и лишь привели к росту цен на недвижимость в России. По ее мнению, льготная ипотека должна стать адресной. Программу семейной, сельской и дальневосточной ипотеки следует оставить, а остальные — свернуть, подытожила Набиуллина.