Адвокат раскрыла, как накажут бойца джиу-джитсу за пробитый череп школьника Адвокат Лезникова: владение джиу-джитсу прибавит срок пробившему череп ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проломившему череп школьнику на московской автостоянке бойцу джиу-джитсу могут прибавить срок именно из-за владения навыками единоборств, предположила в разговоре с NEWS.ru адвокат Виктория Лезникова. При этом юрист отметила, что данный фактор официально в перечне отягчающих обстоятельств не указан.

П. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ — это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений — до 10 лет лишения свободы. Навыки владения единоборствами в ст. 63 УК РФ как отягчающий фактор не указаны. Но суд может учесть данное обстоятельство при назначении наказания, — подчеркнула Лезникова.

Ранее портал LIFE.ru сообщил, что в Москве задержан 38-летний боец джиу-джитсу, избивший старшеклассника на автомобильной парковке. Подросток получил перелом черепа, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Как пишет издание, конфликт произошел в районе Солнцево. Мужчина заметил подростка, который пинал руками и ногами припаркованные автомобили. Боец сделал школьнику замечание, однако тот проигнорировал его и продолжил свое занятие. Тогда спортсмен нанес одиннадцатикласснику несколько ударов, после чего скрылся. Происшествие зафиксировала камера наблюдения.

Пострадавшего госпитализировали. Мужчину задержали спустя сутки. Против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала блогера, рэпера и бойца поп-ММА Корнея Тарасова за драку на Лиговском проспекте. В потасовке пострадал 18-летний юноша. Инцидент произошел после концерта в клубе «Грибоедов». Блогер, по предварительным данным, был пьян. Пострадавший рассказал, что увидел Тарасова, когда гулял вместе со своими друзьями по Лиговскому проспекту. Группа молодых людей узнала популярного блогера, но ему это не понравилось. Мужчина набросился на них с кулаками.